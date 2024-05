Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Vanoli: «Abbiamo affrontato una grande squadra che farà di tutto per metterci in difficoltà»

Paolo Vanoli ha parlato a Sky Sport rilasciando le seguenti parole:

«È stata una partita tosta davanti a un grandissimo pubblico, è solo una delle due. Adesso piedi per terra, recuperiamo. Abbiamo affrontato una grande squadra e farà di tutto per metterci in difficoltà. Di Pierini sono contento, è un ragazzo che ha delle potenzialità ho sempre creduto in lui ha dei mezzi importanti. Non mi piace abbassare i ritmi, non siamo capaci di gestire il pallone nella nostra metà campo. Dobbiamo essere più bravi a palleggiare nella metà campo avversaria. Faccio i complimenti alla squadra, oggi non era facile. Primo allenatore da pochissimo? Penso che ho fatto una cosa molto bella che si chiama gavetta, ho avuto l’opportunità di farla in Nazionale e ne sono onorato. Dopo ho avuto l’opportunità di stare con un grande allenatore e questo è stato tutto tempo guadagnato per poi avere la mia opportunità. Il mio futuro adesso è in questo sogno bellissimo».

«Aver paura di cosa? A volte dobbiamo stare attenti a noi stessi, come ci è successo in questo arco di campionato abbiamo sbagliato a volte nella preparazione. Io penso che questa semifinale è ancora aperta, dobbiamo essere bravi ad andare in campo con la testa per vincere, siamo portati per fare questo. Siamo quelli che hanno fatto più gol di tutti. Stasera i ragazzi sono stati eccezionali, hanno fatto una partita intelligente contro una squadra importante e un pubblico importante. Il mio futuro è la prossima partita, sono concentrato su questo. Lavoriamo sodo da un anno e mezzo».