Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Mignani: «Abbiamo giocato alla pari, c’è un’altra partita…»

Michele Mignani ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” rilasciando le seguenti parole:

«Non ci aspettavamo il gol ma dovevamo aspettarcelo, abbiamo concesso un metro in più a Pierini. La partita è stata in equilibrio e giocata in modo giusto, abbiamo avuto le occasioni per fare male al Venezia. C’è un’altra partita. Una partita tutta da giocare per vincerla. Sarebbe sciocco non crederci e non prepararla su questa cosa. Su cosa punteremo? Dobbiamo puntare a essere lucidi, freddi, sapere che con ogni gol metteremo pressioni al Venezia, andremo a provarci. Non c’è alchimia particolare. Il Venezia è una squadra forte, mister Vanoli ha fatto un grande valore, anche noi siamo forti. I ragazzi devono capire che ce la siamo giocata alla pari, basta un’occasione per mettere paura agli avversari».