Semifinale Playoff Serie B. Palermo-Venezia 0-1 La fotogallery

Il Palermo perde il primo atto della semifinale playoff contro il Venezia, complicando notevolmente l’impresa in vista del ritorno al Penzo. 0-1 al Barbera, deciso dalla prodezza di Pierini a inizio secondo tempo, una mazzata alla quale i rosanero non riescono a reagire. La magia della Favorita non basta ad accendere fino in fondo i ragazzi di Mignani che provano a ribaltare i pronostici ma senza successo, lasciando però ancora uno spiraglio in vista di gara 2 in Veneto.

