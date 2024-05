Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Vanoli: «Abbiamo fatto una grande partita, teniamo i piedi per terra»

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Una grande partita che dovevamo fare contro una grande squadra. Sapevamo fosse motivati rispetto al campionato. Devo fare i complimenti ai miei. Abbiamo questo vantaggio ma non siamo una squadra che non è capace di gestire, dobbiamo guardare avanti. È improntate tenere i piedi per terra e recuperare perché è stato dispendioso. Ho chiesto ai ragazzi una prova di grande personalità e accumulare le cose belle fatte nelle gare del campionato e le cose negative fatte. Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare davanti una grande squadra e un grande pubblico. I ragazzi sono stati eccezionali. Perdere all’ultima partita la promozione diretta non era facile da digerire. Siamo un gruppo forte e abbiamo dimostrato un altro passo di maturità»