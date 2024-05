Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Mignani: «Desplanches e Lund da valutare. Traore? Volevo dare rapidità»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Palermo Michele Mignani ha commentato la gara persa contro il Venezia.

«Traore? Ho immaginato loro si chiudessero e poteva puntare gli avversari. Volevamo dare rapidità a sinistra. Poca lucidità nelle scelte finali? Non abbiamo sbagliato tante scelte. Loro con i centrali hanno fisicità però siamo riusciti a creare qualcosa, a volte puoi fare gol dagli angoli, ma loro si sono opposti bene. I ragazzi hanno provato a fare quello che potevano fare. Faccio i complimenti alla squadra. Secondo me non sono tranquilli per il passaggio. Desplanches? Ha sentito qualcosa, ma lo valuteremo nelle prossime ore, non ho ancora parlato con lui. Lund? Anche lui non lo so. Ma non credo sia grave, li valuteremo. Cosa fare per passare il turno? Bisogna crederci per prima cosa e poi fare due gol in più rispetto a loro».