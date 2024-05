Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Mignani: «Crediamo di poter ribaltare il risultato»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Palermo Michele Mignani ha commentato la gara persa contro il Venezia.

«La squadra ha fatto la prestazione per giocarsela. Su certi aspetti abbiamo fatto meglio di loro, abbiamo preso un gol che ci ha fatto male. Crediamo di andare a Venezia e poter ribaltare il risultato. Probabilmente abbiamo buttato gli ultimi minuti di partita perché ci siamo innervositi. Verso la fine avevamo in campo determinati giocatori con determinate caratteristiche e dovevamo gestir meglio i minuti finali, la partita è stata fatta bene. Non ho rivisto il gol. Si mischia tutto tra bravura e l’errore. È stato un episodio che potrebbe esserci per noi».