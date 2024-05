Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Marconi: «Venerdì venderemo cara la pelle, ci crediamo»

Ivan Marconi ha parlato in conferenza stampa commentando la sconfitta contro il Venezia.

«Ci crediamo altrimenti non partiremo nemmeno per Venezia. Ci saranno i nostri tifosi lì e venderemo cara la pelle. Sappiamo che la partite è complicata, ma anche sullo 0-0 saremmo dovuti andare lì per vincere. So che non basta l’1-0, cercheremo di fare una partita organizzata e intelligente. Si deve analizzare nelle giusta maniera perché venerdì abbiamo un’altra partita. Ce la siamo giocata alla pari però andremo lì e cercheremo di fare la nostra prestazione».