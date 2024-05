Palermo-Venezia 0-1. I “top e flop” del match

Allo stadio Renzo Barbera termina con il risultato di 0-1 il primo atto delle semifinali playoff tra Palermo e Venezia. L’eurogol di Pierini basta ai veneti per per stendere i rosanero e per avvicinarsi ancora di più alla finale. In 90 minuti gli uomini di Mignani si sono resi poco pericolosi contro l’ottima organizzazione difensiva avversaria e accusano il colpo dopo lo svantaggio. D’altro canto il Venezia trova la rete della vittoria con l’unica vera occasione creata e su invenzione del suo dieci, rivelatasi comunque preziosa in vista della gara di ritorno. Adesso il Palermo dovrà vincere al Penzo con almeno due reti di scarto per accedere alla finale. Forse anche per via della stanchezza in seguito alla vittoria di venerdì contro la Sampdoria, la prestazione odierna offerta dai rosanero non basterà per sognare l’impresa. Al ritorno servirà un altro Palermo.

Di seguito “I top e flop” targati Ilovepalermocalcio.com.

TOP

MARCONI: merita la conferma dopo la grande prestazione da subentrato contro la Sampdoria e anche oggi mette in campo tutta la sua esperienza, salva in maniera provvidenziale su Pierini. Pulito e preciso negli anticipi.

SEGRE: tantissima corsa, prova tantissimi inserimenti e mette pure tantissima grinta, ma non basta.

I FLOP

BRUNORI: parte ancora giocando sulla trequarti e prova a travestirsi da regista offensivo, purtroppo la posizione lo penalizza perché sotto porta non ci arriva quasi mai. Nel finale molto discutibile la gestione di alcuni suoi palloni.

TRAORÈ: sarebbe entrato per dare smalto e velocità al reparto offensivo ma in nessuna occasione è pericoloso. Ingresso da rivedere.

Palermo-Venezia 0-1: le pagelle del match