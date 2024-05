Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Marconi: «Questa potrebbe essere stata la mia ultima partita qui e non c’era scenario migliore»

Ivan Marconi ha parlato in conferenza stampa commentando la sconfitta contro il Venezia.

«È vero che non ho fatto bene prima e sono rammaricato. Questa potrebbe essere stata la mia ultima partita qui e non c’era scenario migliore con questa cornice di pubblico (contratto in scadenza a giugno 2024, ndr). Spero però ce ne sia un’altra. Andremo a Venezia a vendere cara la pelle. Non sono stato utilizzato tanto per colpa mia e mi assumo le mie responsabilità, non ero uno “scarsone” prima e non sono un fenomeno ora. Mi sono sempre allenato al massimo e ho cercato di dare il mio contributo».