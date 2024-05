Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia: solo due tifosi lagunari nel settore ospiti

Nuovo record stagionale al Renzo Barbera. Sono 32.752 gli spettatori presenti questa sera per assistere alla gara di andata della semifinale playoff tra Palermo e Venezia. Il dato è superiore a quello raggiunto venerdì scorso contro la Sampdoria quando i presenti erano 32.730. D’altra parte potrebbe essere stato registrato anche un record in negativo relativo al settore ospiti: al seguito della squadra di Vanoli sono presenti soltanto due tifosi lagunari per via delle restrizioni imposte dalle autorità competenti.

