Serie B, oggi si gioca la 38a e ultima giornata. Il programma

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul programma dell’ultima giornata di serie B.

Un venerdì sera da brividi per la Serie B, che chiude la regular season con la 38a e ultima giornata. Ancora diversi i verdetti da definire, come la seconda promossa in Serie A e la terza retrocessa, abbinamenti playoff e playout. Questo il programma, tutte le gare alle 20.30:

Venerdì ore 20.30

Ascoli-Pisa:

Bari-Brescia:

Catanzaro-Sampdoria:

Como-Cosenza:

Cremonese-Cittadella:

FeralpiSalò-Ternana:

Lecco-Modena:

Reggiana-Parma:

Spezia-Venezia:

SudTirol-Palermo