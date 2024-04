Palermo a Cosenza: la carica dei…seicento tifosi. Aperto solo uno dei settore

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sugli oltre seicento tifosi previsti a Cosenza.

A meno di improbabili colpi di scena il Palermo potrà contare al San Vito Marulla su 612 tifosi al seguito: in seguito alla decisione presa alcuni giorni fa dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di inserire la partita tra quelle a rischio, da Cosenza sono arrivate restrizioni importanti nei confronti dei sostenitori rosanero.

L’accesso all’impianto sarà infatti consentito solo a chi è residente nel capoluogo siciliano (o in provincia) ed è in possesso della SiamoAquile Card. Accanto a tutto questo c’è la questione relativa ai biglietti: la società calabrese, presumibilmente su indicazione della prefettura, ne ha messi a disposizione appena 612, esauriti già nel pomeriggio di mercoledì ma relativi solo a una delle quattro aree del settore ospiti del San Vito Marulla.

Quest’ultimo, infatti, conta poco meno di duemila posti (1.988), eppure l’ok per aprire gli altri tre spicchi ai tifosi del Palermo non è arrivato e difficilmente arriveranno indicazioni contrarie nelle ore che precedono la chiusura della vendita (prevista per le 19 di oggi): uno scenario in contrasto totale con quanto avvenuto nel match di andata, quando l’accesso al Barbera dei sostenitori del Cosenza avvenne senza restrizioni di alcun tipo.