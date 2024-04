Mignani sprona il suo Palermo: «Una vittoria ci può liberare»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle parole rilasciate ieri da Mignani in vista del Cosenza.

La gara con il Cosenza rappresenta una sorta di match spartiacque per il Palermo. I rosanero hanno, infatti, a sei giornate dalla fine una delle ultime possibilità per provare a migliorare il loro piazzamento nella griglia play-off.

La speranza di Brunori e compagni è quella di riuscire a tornare al successo, che manca dalla sfida esterna sul campo del Lecco, e approcciarsi al rush finale della regular season nel migliore dei modi.

«La prima cosa che posso dire – ha affermato Mignani in conferenza stampa – è che è un piacere lavorare in un centro sportivo di questo tipo, la società mette tutto a disposizione ed è confortevole sotto tutti gli aspetti. Per quanto riguarda la squadra ogni giorno ho qualche conoscenza in più rispetto alla partita contro la Samp, l’ideale sarebbe poter sempre lavorare in una settimana tipo. Questa settimana ci è servita tanto e speriamo di arrivare alla partita di Cosenza con qualche certezza in più».