Palermo 125, al via la vendita dei biglietti per il talk al Teatro Biondo e il Pink Party a Villa Filippina

Il Palermo FC celebra i 125 anni di storia con due grandi eventi in programma venerdì 31 ottobre: il talk “Palermo 125 – Una storia rosanero”, in scena alle 18.15 al Teatro Biondo, e il “Palermo 125 – Pink Party”, previsto dalle 22.00 a Villa Filippina.

Come annunciato dal club, la vendita dei biglietti per entrambi gli appuntamenti è ufficialmente aperta.

Teatro Biondo, un viaggio nella memoria rosanero

Il talk “Palermo 125 – Una storia rosanero” sarà condotto dai giornalisti Roberto Gueli e Sarah Castellana, che guideranno il pubblico in un racconto emozionante dentro la storia del club.

Sul palco del Teatro Biondo saliranno oltre quaranta Legends del passato rosanero, tra aneddoti, interviste e contributi video che ripercorreranno le tappe più significative dei 125 anni del Palermo.

Durante la serata verrà proiettato in anteprima uno speciale documentario realizzato in collaborazione con Copa90, la cui uscita ufficiale è prevista per il 1° novembre.

L’evento segna anche l’inizio di una collaborazione culturale tra il Palermo FC e il Teatro Biondo, che nel corso della stagione proporrà nuovi appuntamenti ispirati alla passione rosanero e rivolti all’intera comunità cittadina.

I biglietti sono disponibili dalle ore 16.00 online su Vivaticket, fino a esaurimento posti.

Le tariffe sono:

Galleria: 25 euro

Platea e Palchi: 35 euro

Villa Filippina, la festa dei tifosi

La cornice serale sarà quella di Villa Filippina, che ospiterà il “Palermo 125 – Pink Party”, una grande festa di compleanno che unisce il club ai tifosi.

La location è stata scelta anche per il suo significato storico: nei primi anni del ’900, proprio lì sorgeva un campo di allenamento frequentato dai calciatori rosanero.

Alla serata parteciperanno Legends del Palermo e due cover band che accompagneranno l’evento fino alla mezzanotte, momento in cui sarà celebrato simbolicamente il compleanno del club.

I biglietti sono acquistabili online su Diyticket, fino a esaurimento disponibilità.

Il prezzo d’ingresso, comprensivo di una consumazione alcolica o analcolica, è di 20 euro + diritti di prevendita e commissioni di servizio.

Un evento anche solidale

Come comunicato dal club, parte del ricavato di entrambi gli eventi sarà destinata a “Palermo in the Community”, il progetto sociale del Palermo FC che punta alla realizzazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati della città, per promuovere inclusione e partecipazione attraverso lo sport.