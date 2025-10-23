Palermo FC allo Steri per “125 Anni di Calcio e di Università: due storie, un patrimonio di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Il Palermo FC ha preso parte oggi alla giornata “125 Anni di Calcio e di Università: due storie, un patrimonio di Palermo”, svoltasi presso la Sala Magna di Palazzo Chiaramonte “Steri”.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto interdisciplinare sul legame tra sport, formazione e sviluppo del territorio, valorizzando il ruolo del calcio come elemento identitario e culturale della città.

Tra i relatori dell’evento anche il Presidente del Palermo FC, Dario Mirri, che ha condiviso la propria riflessione sul valore educativo e sociale dello sport e sul contributo che il Club può offrire alla crescita della comunità cittadina.

