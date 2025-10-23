Palermo, preparazione a Torretta verso la trasferta di Catanzaro: focus su tattica e palle inattive

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Questa mattina, il Palermo ha proseguito la preparazione a Torretta in vista della trasferta di sabato contro il Catanzaro. Come riportato dal club, i rosanero, sotto la guida di Filippo Inzaghi, hanno iniziato la seduta con un riscaldamento tecnico, seguito da una partita a metà campo per mettere alla prova la forma fisica e la reattività.

In seguito, la squadra ha concentrato il lavoro sulla tattica offensiva, cercando di perfezionare gli schemi per affrontare una delle difese più solide del campionato. La sessione si è conclusa con un focus sulle palle inattive a favore, un aspetto fondamentale per Inzaghi, che ha già ottenuto ottimi risultati in questa fase di gioco con il Palermo.

Ultimissime

Palermo–Monza, riaperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti: via libera dall’Osservatorio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Escl. Foti: «Legato a Catanzaro e Palermo. Su Nakamura e Calciopoli…»

Giorgio Elia Ottobre 23, 2025

Spezia, D’Angelo: «Non mi hanno mai comunicato nulla, ho continuato ad allenare. Lo spogliatoio è unito e non molliamo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Palermo, preparazione a Torretta verso la trasferta di Catanzaro: focus su tattica e palle inattive

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Palermo 125, al via la vendita dei biglietti per il talk al Teatro Biondo e il Pink Party a Villa Filippina

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025