Pagliuca: «Contro il Brescia gara difficile. Play-off? Risultato di un gruppo splendido»

Il tecnico della Juve Stabia Pagliuca, è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentare la prossima sfida:

«Juve Stabia nella storia per i play off? É il risultato di un gruppo splendido e di giocatori forti, il merito é di tutto il mondo Stabia, del gruppo invisibile che lavora dietro le quinte. Tutte le componenti lavorano in modo sinergico. Per “Missione America” intendevo che é il viaggio che conta, il percorso che stiamo facendo come gruppo. Il confronto con squadre importanti ci ha fortificato e migliorato, ma dobbiamo rimanere umili e con i piedi ben saldi per terra. Il match contro il Brescia in condizioni difficili di classifica? Partita comunque difficile al di là delle motivazioni di classifica con una squadra in lotta per la salvezza. I nostri giocatori hanno voglia di dimostrare il loro valore. Bisogna pensare partita per partita e rimanere focalizzati sul presente. Come vivo personalmente questo momento? Mi piace il calcio , studio con il mio staff, ma vivo sempre alla solita maniera. È chiaro che mi fa piacere, ma resto sereno come tutta la squadra. Come sta la squadra? Buglio è infortunato, ma sembra meno un po’ meno grave».