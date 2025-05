Dionigi: «Spezia uno dei migliori organici della B. Servirà sacrificio»

Davide Dionigi è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentare la prossima sfida tra la Reggiana e lo Spezia:

«Non ho festeggiato, né io né i ragazzi abbiamo avuto il tempo per farlo. Il piacere è stato immenso, la soddisfazione fantastica, soprattutto da reggiano. Ma era giusto che a festeggiare fossero i nostri tifosi. Noi ci siamo subito rituffati nel lavoro: si gioca ogni tre giorni, e con così poco tempo è difficile preparare una gara così importante. Il rammarico è proprio quello di non avere avuto un’intera settimana a disposizione. Ora conta il recupero mentale e fisico, perché abbiamo speso tanto, sotto ogni aspetto. In generale, cerco di portare la partita sui 90 minuti, mantenendo equilibrio. Qualcosa cambierò, anche dal punto di vista tattico, visto che ho delle scelte obbligate: rientra Meroni, ma è fermo da tempo. Sarà una gara diversa da quella col Modena: lo Spezia ha uno dei migliori organici della Serie B, dobbiamo sfruttare le armi che avevo già visto nelle prime gare ma sono emerse ancora di più nelle ultime due vittorie. La nostra parola resta “sacrificio”: umiltà, dedizione, voglia di non mollare e non tirare indietro la gamba. Recuperiamo Meroni e rientra Vergara dalla squalifica. Gli altri restano out, proveremo a recuperarli per le ultime due giornate. La Serie B è strana. Due giornate fa ci davano per spacciati, oggi ce la giochiamo. Mancano tre gare: in questa categoria si può vincere e perdere contro chiunque. Il calendario non ci ha aiutato».