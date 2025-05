Possanzini: «Salernitana diretta concorrente. Cercheremo di fare risultato»

Davide Possanzini si è espresso nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana:

« Mi aspetto che i miei ragazzi facciano una buona partita. Inutile parlare dell’importanza di una gara contro una diretta concorrente davanti a tanti tifosi. Dovremo farci trovare pronti in qualsiasi situazione tentando di continuare quello che stiamo facendo ultimamente. Cercheremo di fare la partita, il tempo è stato poco e forse ed anche meglio così perché ci si sfoga direttamente in campo. Questo mestiere si fa per giocare partite del genere con una determinata posta in palio e la presenza di pubblico. Questo è il sale del calcio e ci piace vedere gare con stadi pieni. Ci sono tante motivazioni per fare una grande partita. Questa è una partita di calcio che dovremo giocare con tranquillità. Dovremo cercare di fare risultato e ci proveremo sicuramente. Cambierò qualcosa e dovrò vedere anche le condizioni dei ragazzi».