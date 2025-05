De Rosa sul Bari: «Hanno la rosa per raggiungere i play-off»

L’ex calciatore biancorosso Luigi De Rosa, si è espresso ai microfoni di tuttobari.com per parlare del momento dei pugliesi:

«C’è da lottare fino alla fine per conservare questo ultimo posto valido per i playoff. Serve raccogliere più punti possibili, recuperandone uno al Modena, viste le due sconfitte negli scontri diretti. Il Bari ha comunque la forza e una rosa importante per raggiungere l’obiettivo. Longo? Il termometro è l’allenatore, con una mano che dovrebbe arrivare anche dalla società nel fare gruppo e compattare l’ambiente. Poi ci sono diversi fattori che possono impattare sul rendimento dei singoli. Longo è arrivato a Bari per la sua bravura e non per raccomandazioni o roba varia. Poi si sa che il campionato di B è pieno di insidie e non conta la griglia di partenza o il grande nome in panchina o in campo».