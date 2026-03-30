Tuttosport: “Frosinone da 9, Palermo sotto le attese: promossi e bocciati della corsa alla A”

Il punto sulla Serie B passa dalle valutazioni firmate da Gianluca Scaduto su Tuttosport, che analizza rendimento e prospettive delle principali protagoniste nella corsa alla promozione. Come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, il voto più alto spetta al Frosinone di Alvini, autentica rivelazione del campionato.

I ciociari si guadagnano un 9 pieno, che può diventare 10 in caso di promozione: partiti con l’obiettivo salvezza, oggi sono pienamente in corsa per la Serie A. Secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, il valore aggiunto sta nella profondità della rosa, capace di vincere anche con ampie rotazioni, dimostrando di poter competere con le big.





Subito dietro il Venezia, valutato 8.5. Stroppa sta guidando, come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, uno dei gruppi più brillanti della sua carriera. Una squadra divertente, dominante e con identità chiara, che meriterebbe la promozione diretta e che valorizza anche talenti come Adorante e Doumbia.

Voto 7.5 al Monza. I brianzoli, pur dotati di mezzi importanti, hanno avuto qualche passaggio a vuoto di troppo. Come osserva Gianluca Scaduto su Tuttosport, la squadra di Bianco ha anche avuto l’occasione di scappare in classifica, senza però riuscire a concretizzarla. Resta comunque pienamente in corsa, anche se il calendario potrebbe rappresentare un ostacolo.

Più severo il giudizio sul Palermo, fermo a 6.5. Doveva essere la squadra da battere, ma non ha rispettato pienamente le attese. Secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, Inzaghi resta comunque in corsa per la promozione, ma permane la sensazione di un potenziale non espresso fino in fondo.

Tra le altre, voto 7 al Catanzaro, con Aquilani che ha costruito una squadra solida e potenzialmente pericolosa ai playoff. Stesso voto per il Modena, trasformato da Sottil in una formazione compatta e con la miglior difesa del campionato. Bene anche la Juve Stabia (7), capace di restare competitiva nonostante una rosa inferiore rispetto alla scorsa stagione.

Infine, il Cesena (6.5): giusto l’esonero di Mignani, ma il lavoro precedente resta importante. Ora la squadra prova a rilanciarsi con Cole, che ha già dato segnali positivi, come evidenziato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, anche nell’ultima vittoria contro il Catanzaro.