Gazzetta dello Sport: “Gattuso alza i giri: Retegui-Kean verso il bis, Italia di corsa verso Zenica”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
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Cancelli chiusi a Coverciano, lavoro intenso e poche distrazioni: la Nazionale entra nel vivo della preparazione. Come racconta Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport, il ct Gattuso ha impostato una seduta ad alta intensità contro la Primavera dell’Empoli, tra esercitazioni spezzettate e continui richiami all’adrenalina. La Gazzetta dello Sport, nel pezzo firmato da Guglielmo Buccheri, sottolinea come il mantra sia uno solo: correre, perché a Zenica servirà ritmo e resistenza.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e da Guglielmo Buccheri, l’attacco sembra già delineato: Retegui e Kean viaggiano verso la conferma dopo le indicazioni positive viste a Bergamo. L’intesa tra i due è ormai consolidata e Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport evidenzia anche il crescente peso di Kean nello spogliatoio, sempre più coinvolto da Gattuso nelle scelte e nei confronti di gruppo. «Moise… che ne pensi?» è la frase simbolo del nuovo corso azzurro.


Sempre la Gazzetta dello Sport, con Guglielmo Buccheri, evidenzia come le alternative non manchino: Pio Esposito resta in rampa di lancio e pronto a inserirsi. In mezzo al campo, invece, poche sorprese: Tonali e Barella sono pilastri intoccabili, mentre Locatelli dovrà garantire equilibrio e gestione dei tempi. Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport segnala anche l’opzione Cristante, utile per fisicità e inserimenti, possibile arma a gara in corso.

Sulle corsie laterali, la Gazzetta dello Sport racconta tramite Guglielmo Buccheri un duello aperto: a sinistra Dimarco sarà chiamato a una prova di grande attenzione, mentre a destra Politano è in vantaggio su Palestra, ma dovrà evitare di diventare prevedibile. In difesa, davanti a Donnarumma, spazio al trio Mancini, Bastoni e Calafiori, con il centrale nerazzurro gestito con prudenza per essere al meglio a Zenica.

La Gazzetta dello Sport, nel contributo di Guglielmo Buccheri, sottolinea anche il clima mentale imposto da Gattuso: adrenalina costante e intensità massima. Il tecnico non ama cambiare quando le cose funzionano e punta a rivedere l’Italia già vista a Bergamo. Tonali, sempre secondo la Gazzetta dello Sport e Guglielmo Buccheri, è ormai il leader tecnico ed emotivo del gruppo, chiamato a trascinare anche Barella.

Infine, la Gazzetta dello Sport ricorda, con Guglielmo Buccheri, un precedente significativo: proprio a Zenica, nel 2019, l’Italia vinse 3-0 e Tonali esordì da titolare accanto a Barella. Un filo che lega passato e presente, mentre la Nazionale si prepara a una nuova sfida. Come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport nel pezzo firmato da Guglielmo Buccheri, la missione è iniziata: Coverciano si chiude, Zenica chiama.

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