Finlandia, ko contro Capo Verde: Pohjanpalo in campo, ancora panchina per Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
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Si chiude con una sconfitta il ciclo di amichevoli della Finlandia, battuta dal Capo Verde al termine di una gara equilibrata decisa ai calci di rigore. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, i finlandesi cedono dal dischetto (4-2), chiudendo così la tournée internazionale.

Tra i protagonisti anche due volti noti del Palermo: Pohjanpalo e Joronen. L’attaccante rosanero è stato impiegato nel corso del match, confermando la fiducia dello staff tecnico dopo il gol realizzato nella precedente sfida contro la Nuova Zelanda, vinta 2-0. Una rete che aveva acceso i riflettori sul buon momento del centravanti, sempre più riferimento offensivo anche in nazionale.


Diverso, invece, il discorso per Joronen. Il portiere finlandese è rimasto ancora una volta in panchina, senza trovare spazio neanche in questa seconda uscita. Una gestione che conferma le gerarchie attuali tra i pali della selezione nordica.

La partita contro Capo Verde si è mantenuta in equilibrio fino al novantesimo, con le due squadre capaci di colpirsi a vicenda. Poi, dal dischetto, decisivi gli errori della Finlandia, che ha fallito due rigori, permettendo agli avversari di imporsi.

Per Pohjanpalo resta comunque una parentesi positiva: il gol segnato contro la Nuova Zelanda e la presenza costante nel gruppo rappresentano segnali incoraggianti anche in ottica Palermo, dove il centravanti continua a essere uno dei punti di riferimento offensivi.

Terminata la finestra internazionale, i due rosanero sono attesi dal rientro in Italia, pronti a rimettersi a disposizione per il finale di stagione, con il Palermo chiamato a giocarsi le proprie ambizioni fino all’ultimo.

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