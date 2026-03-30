Finlandia, ko contro Capo Verde: Pohjanpalo in campo, ancora panchina per Joronen
Si chiude con una sconfitta il ciclo di amichevoli della Finlandia, battuta dal Capo Verde al termine di una gara equilibrata decisa ai calci di rigore. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, i finlandesi cedono dal dischetto (4-2), chiudendo così la tournée internazionale.
Tra i protagonisti anche due volti noti del Palermo: Pohjanpalo e Joronen. L’attaccante rosanero è stato impiegato nel corso del match, confermando la fiducia dello staff tecnico dopo il gol realizzato nella precedente sfida contro la Nuova Zelanda, vinta 2-0. Una rete che aveva acceso i riflettori sul buon momento del centravanti, sempre più riferimento offensivo anche in nazionale.
Diverso, invece, il discorso per Joronen. Il portiere finlandese è rimasto ancora una volta in panchina, senza trovare spazio neanche in questa seconda uscita. Una gestione che conferma le gerarchie attuali tra i pali della selezione nordica.
La partita contro Capo Verde si è mantenuta in equilibrio fino al novantesimo, con le due squadre capaci di colpirsi a vicenda. Poi, dal dischetto, decisivi gli errori della Finlandia, che ha fallito due rigori, permettendo agli avversari di imporsi.
Per Pohjanpalo resta comunque una parentesi positiva: il gol segnato contro la Nuova Zelanda e la presenza costante nel gruppo rappresentano segnali incoraggianti anche in ottica Palermo, dove il centravanti continua a essere uno dei punti di riferimento offensivi.
Terminata la finestra internazionale, i due rosanero sono attesi dal rientro in Italia, pronti a rimettersi a disposizione per il finale di stagione, con il Palermo chiamato a giocarsi le proprie ambizioni fino all’ultimo.