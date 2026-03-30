Il Mattino: “Avellino a Palermo con tutto l’attacco al completo: è la prima volta in stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
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Un segnale raro, quasi inedito per la stagione dell’Avellino: attaccanti tutti disponibili, pronti e motivati. Come racconta Marco Ingino su Il Mattino, il reparto offensivo biancoverde arriva alla sfida contro il Palermo nelle migliori condizioni possibili, dopo mesi segnati da continui problemi fisici. Marco Ingino, nel suo approfondimento su Il Mattino, sottolinea come gli infortuni abbiano pesato enormemente sul rendimento della squadra. Un tema che Marco Ingino su Il Mattino sviluppa ripercorrendo le difficoltà vissute nel corso della stagione. E ancora, come evidenzia Marco Ingino su Il Mattino, ora per molti è arrivato il momento della verità.

Dai lungodegenti Favilli, D’Andrea e Tutino fino ai vari Patierno, Insigne e Pandolfi, il reparto offensivo è stato spesso decimato. Solo recentemente, con il triangolare in famiglia prima della sosta, si è potuto rivedere il tridente su cui la società aveva costruito le proprie ambizioni estive.


I numeri, però, raccontano una stagione complicata. Fa eccezione Biasci, autore di 12 reti, e in parte Russo con 4 gol pesanti. Per il resto, il bottino è deludente: una sola rete per Patierno, una per Insigne su rigore, una per Tutino e numeri quasi inesistenti per gli altri elementi del reparto.

Tra questi anche Pandolfi, ancora a secco tra Catanzaro e Avellino, ma con una storia particolare contro il Palermo. L’attaccante è infatti considerato una vera e propria “bestia nera” dei rosanero, avendo segnato quattro gol negli ultimi anni, spesso nei minuti finali e proprio al “Barbera”.

Come evidenzia Marco Ingino su Il Mattino, la sfida di Pasqua rappresenta un’occasione importante per tutti gli attaccanti biancoverdi, chiamati a riscattare una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. Ballardini potrebbe concedere spazio a più elementi, alla ricerca di risposte concrete.

Restano poche partite, e per molti si tratta di un vero e proprio esame. Come sottolinea ancora Marco Ingino su Il Mattino, tra motivazioni personali e obiettivi di squadra, l’Avellino si affida ai suoi attaccanti per cambiare marcia proprio nel momento decisivo della stagione.

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