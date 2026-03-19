Padova, arriva il Palermo. Il presidente Peghin: «Restiamo uniti. Sarà una partita alla pari»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
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Il Padova attraversa una fase delicata e il presidente Francesco Peghin prova a compattare l’ambiente in vista della sfida contro il Palermo. Come riporta Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, il numero uno biancoscudato ha invitato tutti a restare uniti per superare le difficoltà.

«Questo è il momento di stringersi attorno alla squadra e mantenere quella positività senza la quale nello sport i risultati non arrivano», ha dichiarato Peghin. Parole riportate da Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, che fotografano un clima non semplice dopo tre sconfitte consecutive.


Il presidente non nasconde le difficoltà del girone di ritorno. «Stiamo facendo un ritorno sottotono e abbiamo sprecato occasioni importanti», ha aggiunto, facendo riferimento ai punti persi contro Bari, Spezia e Avellino. Come sottolinea Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, il calo è evidente rispetto all’andata, ma non deve trasformarsi in un alibi.

Il parallelo con la scorsa stagione alimenta però un filo di speranza. Secondo Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, anche allora il Padova attraversò un momento complicato tra febbraio e marzo, prima di trovare la reazione decisiva. «Questo gruppo ha gli attributi per uscirne», ha ribadito Peghin.

La fiducia nella squadra e nello staff resta intatta. Il club, infatti, continua a sostenere le scelte della direzione sportiva e dell’allenatore, con il supporto anche della proprietà Banzato. Un segnale di continuità in un momento in cui sarebbe facile cambiare rotta.

Ora l’attenzione si sposta sulla sfida contro il Palermo, considerata un crocevia importante. «Sarà una partita alla pari, entrambe abbiamo bisogno di punti», ha spiegato il presidente. Come evidenzia ancora Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, la gara rappresenta un banco di prova anche sul piano mentale.

Sugli spalti, però, mancherà il sostegno degli ultras, ma Peghin mantiene una posizione equilibrata: «Il tifoso è sovrano e va rispettato». Allo stesso tempo, arriva un appello alla città per sostenere la squadra in questo finale di stagione.

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