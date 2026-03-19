Il Mattino: “Padova, fiducia ad Andreoletti: contro il Palermo serve una reazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Il Padova arriva alla sfida contro il Palermo in un momento delicato, tra risultati negativi e una classifica che si è complicata nelle ultime settimane. Come racconta Stefano Volpe su Il Mattino, il pensiero che aleggia intorno all’ambiente biancoscudato è quello di una storia che sembra ripetersi.

Dopo un girone d’andata brillante, la squadra ha accusato una frenata evidente, proprio come accaduto nella scorsa stagione. Stefano Volpe, sulle pagine de Il Mattino, sottolinea il parallelismo con l’annata passata: anche allora il Padova aveva dominato per poi entrare in difficoltà, riuscendo però a reagire nel momento decisivo.


Un precedente che oggi può rappresentare una speranza. Secondo Stefano Volpe su Il Mattino, la recente sconfitta contro il Venezia richiama quella vissuta un anno fa contro l’Atalanta Under 23, punto più basso prima della risalita. Un segnale che invita a non perdere fiducia.

La società, infatti, ha scelto la linea della continuità. Come evidenzia Stefano Volpe su Il Mattino, nonostante la delusione per i risultati, la proprietà non ha intenzione di cambiare allenatore e continua a credere nel lavoro di Andreoletti. Il direttore sportivo Mirabelli ha ribadito pubblicamente la fiducia nel gruppo, mentre il presidente Peghin ha confermato la stessa posizione.

La gara contro il Palermo non viene considerata un’ultima spiaggia, ma rappresenta comunque un passaggio cruciale. Stefano Volpe, sul Il Mattino, spiega come dalla squadra ci si aspetti una reazione soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento, più che del risultato in sé.

Serve un cambio di mentalità: un Padova più coraggioso, meno timoroso, capace di affrontare le difficoltà senza subirle passivamente. È questo il messaggio rivolto ad Andreoletti, chiamato a dare una svolta in vista del finale di stagione.

Dopo la sfida con il Palermo, la pausa offrirà l’occasione per riflettere e riorganizzarsi. L’obiettivo resta quello di ritrovare compattezza e fiducia per affrontare al meglio il rush finale.

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