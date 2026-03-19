Gazzetta dello Sport: “Spesi 300 milioni, City flop in Champions. Guardiola lascia?”

“Torneremo più forti”. È la promessa di Pep Guardiola dopo l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid, ma il futuro del tecnico resta avvolto nell’incertezza. Come racconta Davide Chinellato, inviato a Liverpool per la Gazzetta dello Sport, il Manchester City si trova davanti a un bivio cruciale. Davide Chinellato, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, evidenzia come il ciclo di Guardiola sia vicino a una possibile svolta. Ancora Davide Chinellato per la Gazzetta dello Sport sottolinea i dubbi legati alla permanenza del tecnico catalano. E sempre Davide Chinellato sulla Gazzetta dello Sport rimarca come il club stia già preparando un piano alternativo.

Guardiola, sotto contratto fino al 2026-27, non ha mai nascosto la volontà di prendersi una pausa dopo l’esperienza al City:

«Nella prossima stagione torneremo più forti».





Parole che suonano come una promessa, ma che non cancellano i punti interrogativi. Il tecnico ha trasformato il Manchester City in una potenza dominante del calcio inglese ed europeo, vincendo sei Premier League in sette anni e centrando uno storico Triplete nel 2023.

Ora però il futuro è tutto da scrivere. Il City vuole rispettare i tempi di Guardiola, ma allo stesso tempo, come evidenzia Davide Chinellato sulla Gazzetta dello Sport, si sta organizzando per ogni scenario possibile.

Prima di guardare avanti, c’è una stagione da chiudere. Finale di Carabao Cup contro l’Arsenal, quarti di FA Cup contro il Liverpool e una Premier ancora aperta:

«Dobbiamo chiudere bene e prendere le decisioni giuste in estate», ha spiegato Guardiola.

Tra le priorità ci sono anche i rinnovi, con situazioni delicate come quelle di Bernardo Silva e Stones, oltre alla gestione del nuovo nucleo giovane costruito attorno a Haaland.

Nel frattempo, il club ha già individuato il possibile erede. Secondo quanto riportato da Davide Chinellato sulla Gazzetta dello Sport, il primo nome è quello di Enzo Maresca, ex vice di Guardiola nella stagione del Triplete e protagonista recente con il Chelsea.

Maresca rappresenta una soluzione ideale: conosce l’ambiente City e ha già dimostrato di saper lavorare con giovani talenti. Ma tutto dipenderà dalla decisione di Guardiola.

All’Etihad attendono. Perché, come sottolinea Davide Chinellato sulla Gazzetta dello Sport, se Pep decidesse di restare, sarebbe ancora lui l’uomo giusto per guidare il City verso una nuova era vincente.