Il Gazzettino: “Padova-Palermo. Gli ultras diserteranno l’Euganeo, in arrivo almeno duemila tifosi siciliani”

Si avvicina Padova-Palermo, ma il clima attorno alla sfida dell’Euganeo si preannuncia tutt’altro che ordinario. Come riportato da Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, la gara di sabato sarà segnata dall’assenza degli ultras biancoscudati, pronti a disertare lo stadio per protesta.

La decisione, confermata nelle ultime ore, è legata ai ritardi nell’apertura della nuova Curva Sud. «Come promesso a gennaio – scrivono gli ultras – a malincuore ribadiamo che la tifoseria rimarrà fuori dallo stadio fino a quando la curva sud non sarà finalmente aperta». Una presa di posizione netta, come evidenzia Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, che riaccende il dibattito sul rapporto tra tifoseria e società.





Gli ultras hanno inoltre aggiunto: «Disertiamo un settore che ci ha ospitati per fin troppo tempo, mentre si accumulavano ritardi e promesse». Parole riportate ancora da Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, che sottolineano il malcontento crescente per una situazione ritenuta ormai insostenibile.

Nonostante l’assenza del tifo organizzato, lo stadio va verso il tutto esaurito. Secondo quanto riferito da Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, la prevendita ha registrato numeri importanti, con tribune esaurite in poche ore e una massiccia presenza attesa di tifosi rosanero, soprattutto dal Nord Italia.

La Curva Nord ospiti, riservata ai sostenitori del Palermo, è andata sold out in meno di due ore, mentre restano disponibili solo gli ultimi posti nel settore Fattori. Un dato che conferma il grande seguito della squadra di Inzaghi anche in trasferta.

Resta però il paradosso di un Euganeo pieno ma privo della sua anima più calda. Come sottolinea ancora Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, la protesta rischia di incidere sul fattore campo proprio in un momento delicato della stagione.

Infine, gli stessi ultras padovani hanno lanciato un appello ai tifosi rosanero: restare fuori dallo stadio in segno di solidarietà. Un invito che si scontra però con la voglia di calcio e con una partita che può pesare molto sia nella corsa salvezza del Padova sia nelle ambizioni del Palermo.