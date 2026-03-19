Il Gazzettino: “Padova, torna Di Mariano ma è emergenza contro il Palermo”

Il Padova si prepara alla sfida contro il Palermo con diverse assenze pesanti che complicano i piani di Andreoletti. Oltre allo squalificato Faedo, il tecnico dovrà fare a meno anche degli infortunati Harder, Barreca, Sgarbi e Silva, riducendo ulteriormente le rotazioni in un momento già delicato della stagione.

La classifica si accorcia e il margine di sicurezza si riduce: il Padova guarda con attenzione alla zona calda dopo l’ultimo turno infrasettimanale. Come riportato da Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, i biancoscudati conservano quattro punti di vantaggio sulla retrocessione diretta e tre sulla zona playout, ma il trend delle ultime settimane impone riflessioni.

Reduce da tre sconfitte consecutive, la squadra di Andreoletti vede diminuire il numero delle squadre alle spalle e assottigliarsi il margine. Tuttavia, come evidenzia Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, i risultati dagli altri campi hanno limitato i danni, mantenendo ancora un piccolo cuscinetto di sicurezza.





Se il campionato finisse oggi, retrocederebbero Pescara, Spezia e Reggiana, mentre la zona playout coinvolgerebbe più squadre racchiuse in pochi punti. Un equilibrio che rende ogni giornata decisiva, come sottolinea Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, soprattutto in un finale di stagione ricco di scontri diretti.

Il calendario non concede tregua: sabato all’Euganeo arriva il Palermo di Inzaghi, seguito dalla trasferta di Frosinone e da una serie di incroci diretti che peseranno enormemente sulla corsa salvezza. Secondo Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, arrivare alla sosta con punti e morale sarebbe fondamentale per affrontare il rush finale.

Sul fronte formazione, Andreoletti attende il rientro di uomini chiave. Possibile il ritorno di Gomez, oltre a Di Mariano che rientra dalla squalifica, mentre restano diversi dubbi legati agli infortuni. La speranza è che le energie fresche possano dare nuova linfa alla squadra.

Nonostante il momento complicato, il Padova prova a guardare avanti. Il calendario serrato non consente distrazioni: serve una reazione immediata, a partire dalla sfida contro il Palermo, per evitare di scivolare definitivamente nella zona più pericolosa della classifica.