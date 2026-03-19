Gazzetta del Sud: “Catanzaro, il quarto posto non è un miraggio: Palermo nel mirino”

Il quarto posto torna prepotentemente nel mirino del Catanzaro, che intravede una possibilità concreta di accorciare sul Palermo e riaprire i giochi in chiave playoff. Come evidenzia la Gazzetta del Sud, il distacco dai rosanero è oggi di sei punti, ma il calendario potrebbe riavvicinare le due squadre già nel prossimo turno.

La priorità resta la difesa del quinto posto, che per investimenti e ambizioni rappresenterebbe già un risultato importante. Tuttavia, come sottolinea la Gazzetta del Sud, uno sguardo più in alto è inevitabile, anche considerando lo scontro diretto in programma al “Barbera” il prossimo 1 maggio.





Il quarto posto, infatti, rappresenta un vantaggio strategico fondamentale: accesso diretto alle semifinali playoff e ritorno in casa. Un traguardo complesso ma non impossibile, come rimarca ancora la Gazzetta del Sud, soprattutto alla luce del rendimento dei giallorossi.

Dal successo contro il Palermo all’andata, la squadra di Aquilani ha mantenuto un ritmo simile a quello dei siciliani, nonostante una netta differenza di budget. «I soldi non fanno gol», ricordava Cruyff, e il Catanzaro lo dimostra con una produzione offensiva distribuita: 48 reti segnate da 16 giocatori diversi.

Diversa la situazione del Palermo, più dipendente dai gol di Pohjanpalo, autore di 21 centri stagionali. Come evidenzia la Gazzetta del Sud, questa differenza strutturale può incidere nel lungo periodo, soprattutto in una fase in cui la squadra di Inzaghi sembra meno continua, soprattutto in trasferta.

Un altro elemento a favore dei calabresi è l’aspetto mentale. Il Catanzaro gioca senza pressioni, mentre il Palermo è chiamato a rispettare aspettative più alte legate alla promozione diretta. Un fattore che, secondo la Gazzetta del Sud, potrebbe incidere nel finale di stagione.

L’entusiasmo dell’ambiente, unito alla crescita costante della squadra, alimenta ambizioni che fino a qualche settimana fa sembravano irrealistiche. Il quarto posto resta difficile, ma non più un miraggio.