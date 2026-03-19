Lutto in casa Como: è morto Michael Bambang Hartono, uno dei proprietari del club

È scomparso all’età di 86 anni Michael Bambang Hartono, uno dei proprietari del Como 1907. La notizia ha suscitato grande cordoglio nel mondo del calcio e dell’imprenditoria.

Hartono, deceduto a Singapore, era tra gli uomini più ricchi al mondo secondo Forbes, con un patrimonio stimato di circa 18 miliardi di dollari. Insieme al fratello Robert Budi Hartono, aveva contribuito in modo decisivo alla crescita del club lariano a partire dal 2019, guidandolo fuori da un periodo difficile verso una nuova stabilità e ambizione sia a livello nazionale che internazionale.





Secondo quanto emerso da “Lariosport”, la sua scomparsa non avrà ripercussioni sulla struttura societaria del Como: il fratello Robert resterà al centro del progetto, garantendo continuità e solidità alla gestione del club.