Padova ad un punto dalla Serie B. Andreoletti: «Questa piazza ha tanta voglia di festeggiare»

Domani, venerdì 25 aprile, sarà un pomeriggio decisivo per il Girone A di Serie C. Infatti, sul campo del Lumezzane, al Padova basterebbe un punto per vincere il campionato e per ottenere la promozione. In caso di sconfitta, la formazione veneta dovrà sperare in una mancata vittoria dei rivali del Vicenza, impegnati in casa del Trento. Il tecnico dei biancoscudati, Matteo Andreoletti, ha parlato così in conferenza stampa:

«Vincere questo campionato sarebbe entrare nella storia, questa piazza ha tanta voglia di festeggiare e se lo meriterebbe anche. Ringrazio la città di Padova che ci seguirà in massa domani al Saleri. Vengono sperando di festeggiare e spostare tremila persone non è scontato. Questo club ha una storia gloriosa. All’inizio siamo partiti che eravamo in mille seicento allo stadio, domani muoviamo oltre tremila persone in trasferta ed è una cosa che ci riempie di orgoglio. Il percorso di quest’anno ci insegna che anche con l’Union Clodiense ci possono essere tante difficoltà. Loro si sono venduti cara la pelle e ci aspettiamo lo stesso atteggiamento da parte del Lumezzane. Abbiamo l’entusiasmo di andare a vincere questa partita. Non dobbiamo ragionare sul fatto di prendere un punto, ma con un punto siamo in Serie B e questo sicuramente è un punto fermo».