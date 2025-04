City Group: il Leganes trova l’1 a 1 al 92′, Girona a soli tre punti dalla zona retrocessione

Dalla storica qualificazione in Champions League, ottenuta la scorsa stagione, ad un sedicesimo posto nell’attuale classifica che, al momento, non garantisce la salvezza. A cinque giornate dalla fine della Liga, il Girona dovrà impegnarsi per evitare una tragica e clamorosa retrocessione. Il club gestito dal City Gorup, nel match disputato in casa del Leganes oggi pomeriggio, giovedì 24 aprile, non va oltre l’1 a 1. Un pareggio beffardo per i biancorossi che, in superiorità numerica dal 19′ per l’espulsione di Cisse, passano in vantaggio al 54′ con Stuani e subiscono la rete degli avversari al 92′ da Mounir.

Di seguito la classifica aggiornata della Liga:

1. Barcellona 76

2. Real Madrid 72

3. Atletico Madrid 63

4. Athletic Club 60

5. Villarreal 52

6. Betis Siviglia 51

7. Celta Vigo 46

8. Maiorca 44

9. Osasuna 44

10. Real Sociedad 42

11. Rayo Vallecano 41

12. Getafe 39

13. Espanyol 39

14. Valencia 39

15. Siviglia 37

16. Girona 35

17. Alavés 34

18. Las Palmas 32

19. Leganés 30

20. Real Valladolid 16