Coppa Italia: subito Fabbian, poi la risposta di Kovalenko. Il primo tempo di Bologna-Empoli termina 1 a 1

Si conclude sul risultato di 1 a 1 il primo tempo di Bologna-Empoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoblù, grazia anche allo 0-3 dell’andata, sono a 45 minuti dalla finale. Infatti, dopo soli sei minuti, Giovanni Fabbian colpisce di testa sull’ottimo cross di Moro e insacca il vantaggio per la squadra di Italiano. I padroni di casa continuano a spingere, impensieriscono Seghetti con le conclusioni di Dallinga e Lucumì, ma poi lasciano l’iniziativa agli avversari. Solbakken, che non inquadra la porta in un contropiede precedente, prova a sorprendere Ravaglia, ma il portiere del Bologna risponde presente, mentre al 33′ su un altro tentativo del numero 17 dei toscani è sfortunato nella respinta in quanto viene raccolta da Kovalenko, il quale realizza l’1 a 1. All’Empoli, nelle ripresa, servirà comunque un’impresa per evitare l’eliminazione.

