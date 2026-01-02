Corriere dello Sport: “Cagliari-Nicolussi: si fa. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Hans Nicolussi Caviglia si avvicina sempre di più al Cagliari. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club rossoblù è in contatto costante con il Venezia, proprietario del cartellino del centrocampista attualmente alla Fiorentina, per chiudere l’operazione già in questa finestra. Sul tavolo c’è una proposta da 500 mila euro per il prestito e una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni per il riscatto, leggermente più bassa rispetto all’accordo raggiunto dalla Fiorentina la scorsa estate, ma comunque vicina alle richieste iniziali dei lagunari.

Secondo quanto riferisce ancora Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, il club viola ha dato il via libera alla partenza anticipata dell’ex bianconero, arrivato a Firenze dopo una lunga trattativa con il Venezia. Il Cagliari, però, non si ferma al centrocampo: il direttore sportivo Guido Angelozzi continua a lavorare anche su un esterno offensivo e su un difensore di piede destro ritenuto affidabile per completare la rosa.

Da Napoli arrivano altre indicazioni di mercato. Il Corriere dello Sport, con Eleonora Trotta, segnala come Luca Marianucci sia sempre più vicino alla Cremonese. Il centrale piace anche al Torino, ma i granata hanno escluso la formula del prestito secco. Attenzione anche alla situazione di Giuseppe Ambrosino: sull’attaccante del Napoli resta forte l’interesse del Venezia, con Pisa e Cagliari che hanno chiesto informazioni. Antonio Vergara, invece, continua a essere molto apprezzato dal Lecce, che lo segue già dalla scorsa estate e valuta ora nuove opportunità.

Riflettori accesi anche su Rolando Mandragora. Come sottolinea Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, il Genoa di Daniele De Rossi osserva con attenzione il centrocampista, legato però alla Fiorentina da un rinnovo recente che rende l’operazione tutt’altro che semplice. Più calda, invece, la pista che porta a Niccolò Pisilli della Roma: il giovane talento, dopo una prima parte di stagione ai margini, cerca maggiore spazio e il rapporto con De Rossi potrebbe favorire il dialogo tra i club.

In chiusura, l’Udinese attende Juan David Arizala, terzino sinistro colombiano a lungo seguito dal Milan: nei giorni scorsi c’è stata un’accelerazione del ds Gianluca Nani per definire l’accordo con gli agenti. Il Como, infine, è alla ricerca di un attaccante dopo gli infortuni di Alvaro Morata e Assane Diao.