Il Secolo: “Un poker d’acquisti per la Samp: Brunori, Esposito, Mitoglou e Begic. Domani le visite mediche”

È una Sampdoria “Forza 4” quella che si appresta ad aprire il nuovo anno con una delle partite più delicate della stagione, la trasferta di Avellino del 10 gennaio. Un crocevia fondamentale per capire se la lunga crisi sia davvero alle spalle. Come racconta Fabio Marsiglia su Il Secolo di Genova, il direttore sportivo Mancini lo aveva annunciato già a novembre: arrivare a quella gara con il mercato praticamente chiuso. Promessa mantenuta.

Salvo imprevisti, quattro nuovi innesti sosterranno il 3 gennaio le visite mediche per diventare ufficialmente giocatori blucerchiati. Con la ripresa dei lavori a Bogliasco prevista tra il 3 e il 4 gennaio, i nuovi arrivati avranno a disposizione un’intera settimana di allenamenti per presentarsi pronti all’appuntamento campano. Un segnale incoraggiante per l’ambiente, come sottolinea ancora Il Secolo di Genova nell’analisi firmata da Fabio Marsiglia, dopo tante attese disattese nel recente passato.

Un rinforzo per reparto. In difesa è atteso Mitoglou, centrale greco classe 1999, imponente e aggressivo, in arrivo a parametro zero dall’Aek Atene, che ha rinunciato agli ultimi sei mesi di contratto. Figlio d’arte, fermo dallo scorso maggio, dovrà superare i test fisici: difficile pensare ai 90 minuti già ad Avellino. A centrocampo, invece, la Samp affida le chiavi a Esposito, reduce da settimane complesse allo Spezia ma pronto a diventare il perno del gioco doriano. L’operazione, come ricostruisce Fabio Marsiglia sulle pagine de Il Secolo di Genova, si è chiusa per 2 milioni complessivi tra prestito, obbligo e bonus promozione, con un ingaggio da 700 mila euro netti a stagione.

In attacco spazio alla voglia di riscatto di Brunori. L’ex rosanero ha scelto da tempo la Sampdoria, nonostante altre piste aperte, e vuole tornare protagonista dopo l’ombra vissuta a Palermo. La trattativa si è chiusa con un prestito e un bonus da 150 mila euro in caso di salvezza, più un ingaggio da circa 750 mila euro lordi (Sei mesi) a carico del Doria. Sempre in fase di definizione l’operazione Begic, ala sinistra classe 2003, jolly tra centrocampo e attacco: prestito con diritto di riscatto dal Parma, che ha dato il via libera. Tutti dettagli che Il Secolo di Genova, con la firma di Fabio Marsiglia, mette in fila per descrivere una Samp finalmente operativa.

Capitolo uscite e retroscena. Sfuma la pista Piccinini: il Pisa lo considera incedibile dopo il rinnovo fino al 2028. Per Cuni si registra l’interesse di Bari e Reggiana. In chiave giovani, la Samp ha offerto il primo contratto da pro a Diop e Casalino per tutelarsi sul fronte del training compensation Fifa, mentre resta in stand-by il rinnovo di Conti. Un quadro complessivo che certifica una Sampdoria rinnovata e pronta a giocarsi le sue carte sul campo.