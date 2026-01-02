Corriere dello Sport: “Padova e Juve Stabia su Vasic e Corona. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato invernale entra nel vivo e coinvolge numerosi club tra Serie B e Serie C. L’Avellino ha acceso i riflettori su Coli Saco, centrocampista classe 2001 di proprietà del Napoli e attualmente in prestito allo Yverdon Sport FC. Come riportano Massimo Boccucci, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il profilo del mediano africano è valutato come possibile sostituto di Gyabuaa, deciso a trovare maggiore continuità altrove: Mantova e Catania restano alla finestra.

Porte girevoli, invece, nell’attacco della Juve Stabia. È in chiusura l’arrivo dell’esterno brasiliano Priveato Dos Santos, reduce da una stagione da protagonista in Serie D con il Saluzzo. A fargli spazio sarà De Pieri, destinato a rientrare all’Inter prima di una nuova sistemazione in prestito. Sempre sul fronte offensivo, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Boccucci, Pescatore e Talarico, restano sul taccuino Fila del Venezia e Corona del Palermo per dare maggiore incisività sotto porta. Da definire, invece, la separazione con Morachioli, fuori dal progetto stabiese.

Situazione più attendista a Catanzaro. L’ottimo campionato dei giallorossi non impone interventi immediati, ma la rosa va sfoltita e completata sulla corsia sinistra. Il ds Polito valuta profili in grado di coprire entrambe le fasi: in cima alla lista c’è Sernicola, ai margini della Cremonese e seguito anche da Modena, Spezia e Sampdoria. Sempre tra gli esterni piace Ioannou, mentre un’opzione concreta è rappresentata da Modesto, reduce dalla Coppa d’Africa e poco impiegato dall’Udinese. Come ricordano Massimo Boccucci, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sulle pagine del Corriere dello Sport, i rientri di Pompetti e Di Francesco dopo lunghi stop possono valere come rinforzi interni per Aquilani.

Capitolo Padova. Dopo la ricapitalizzazione dei soci di minoranza, il club biancoscudato può muoversi senza vincoli: nel mirino due attaccanti, Corona e Vlahovic, e due centrocampisti, Giunti e Vasic. Anche la Reggiana è attiva, lavorando a uno scambio con il Sudtirol che coinvolgerebbe Mendicino e Coulibaly. Stulac, invece, tratta con l’Union Brescia in Serie C, mentre Marras valuterà il rinnovo o una possibile cessione. Sondaggi aperti, infine, per mandare a giocare Vallarelli. Un quadro ampio e articolato che, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport firmato da Boccucci, Pescatore e Talarico, fotografa un mercato pronto a entrare nel vivo.