Corriere dello Sport: “Mercato del Palermo entra nel vivo”

Matteo Brunori è sempre più vicino a salutare il Palermo. L’attaccante italo-brasiliano, 31 anni, è al centro di una trattativa ormai entrata nella fase conclusiva con la Sampdoria, pronta ad accoglierlo in prestito secco. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la fumata bianca è attesa a breve e rappresenterebbe un passaggio chiave del mercato rosanero.

La Sampdoria, intanto, accelera su più fronti. Nella giornata di ieri il club blucerchiato ha definito anche l’operazione con lo Spezia per Salvatore Esposito: centrocampista classe 1999, contratto fino al 2031, trasferimento in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Un quadro che, come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, conferma la volontà dei liguri di rinforzarsi in maniera strutturale.

In casa Palermo, l’uscita di Brunori aprirà immediatamente la caccia al sostituto. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Antonio La Rosa, resta in salita la pista che porta a Tramoni: il Pisa valuta l’attaccante corso poco più di 6 milioni di euro. Restano però vivi i radar su Pierini, jolly offensivo del Sassuolo, profilo che continua a piacere alla dirigenza rosanero.

Movimenti anche in uscita. Tra i club interessati a Corona c’è l’Entella, con il Pescara che resta la società più attenta alla situazione del centravanti classe 2004. Il Palermo valuta una cessione in prestito per favorirne la crescita. Sempre l’Entella, come evidenzia Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, monitora anche Peda, difensore polacco classe 2002 che però, almeno per ora, non rientra tra i partenti.

Capitolo portieri: Bardi è vicino al Mantova. L’operazione prevede un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei virgiliani. Un’altra mossa che conferma come il mercato del Palermo sia entrato nel vivo, tra uscite eccellenti e strategie già orientate al futuro.