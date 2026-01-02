Corriere dello Sport: “Pohjanpalo, l’ipoteca del Palermo”

Super Pohjanpalo. Il Palermo si gode la vena realizzativa del suo centravanti finlandese, autentico valore aggiunto della squadra di Inzaghi e chiave per alimentare ambizioni sempre più concrete. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la gara interna contro il Padova del 27 dicembre ha certificato ancora una volta l’impatto devastante del numero 20 rosanero, decisivo con il gol che ha risolto il match.

Il bomber non si ferma più. Contro i biancoscudati è arrivata la dodicesima rete stagionale, la quinta nelle ultime sei gare e la seconda consecutiva, confermando uno stato di forma eccellente. Il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Antonio La Rosa, evidenzia come Pohjanpalo stia vivendo un 2025 personale da incorniciare, imponendosi come riferimento offensivo assoluto della Serie B.

Numeri da top player. Dal febbraio scorso l’attaccante ha messo insieme 21 gol nell’anno solare, con una media di 0,61 reti a partita in maglia rosanero (21 centri in 34 presenze). Un rendimento che, come ricorda ancora Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, colloca Pohjanpalo tra i bomber più continui in circolazione. Dal suo approdo in Serie B (2022-23) ha totalizzato 68 gol complessivi, dato celebrato anche dalla Lega B nel resoconto della diciottesima giornata.

Un confronto che fa rumore. Nel periodo preso in esame, soltanto fuoriclasse come Salah, Lewandowski, Haaland, Mbappé e Kane hanno fatto meglio considerando i principali campionati europei e le seconde divisioni. Una curiosità statistica, ma dal grande peso simbolico, che – come rimarca il Corriere dello Sport di Antonio La Rosa – dà ulteriore prestigio al percorso del centravanti finlandese e al lavoro di una squadra che ha imparato a esaltare le sue qualità.

Record e futuro. I 12 gol nelle prime 18 giornate rappresentano il miglior avvio italiano di Pohjanpalo e lo rendono il primo rosanero del dopoguerra a raggiungere questo traguardo a metà stagione. In attesa della trasferta di Mantova dell’11 gennaio, l’attaccante – sempre titolare e sempre in campo dal primo all’ultimo minuto dalla terza giornata in poi – va a caccia della quarta rete consecutiva lontano dal Barbera, con la fame di chi non ha alcuna intenzione di fermarsi.