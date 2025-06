Nations League, Portogallo in finale: Germania battuta 2-1 a Monaco

Il Portogallo conquista il primo posto in finale della Nations League 2025, superando in rimonta la Germania per 2-1 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Padroni di casa avanti a inizio ripresa con Florian Wirtz, autore del gol del momentaneo 1-0 al 48’. Ma la reazione lusitana non si fa attendere: al 63’ arriva il pareggio firmato da Francisco Conceicao, esterno offensivo della Juventus, bravo a sfruttare un’incertezza della difesa tedesca. Passano appena cinque minuti e Cristiano Ronaldo, ancora protagonista a 39 anni, firma il sorpasso con un preciso destro su assist di Bernardo Silva.

Il Portogallo approda così alla finalissima di domenica sera (ore 21), dove affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Spagna e Francia,