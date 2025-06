Balotelli vince la causa contro l’Adana Demirspor: il club dovrà versargli oltre 3 milioni

Mario Balotelli ottiene un importante successo legale contro il suo ex club, l’Adana Demirspor. La FIFA ha infatti accolto il ricorso presentato dall’attaccante italiano per inadempimento contrattuale, condannando la società turca al pagamento di un indennizzo pari a 3.150.000 euro.

La vicenda ha origine nel mancato pagamento di stipendi durante il periodo in cui Balotelli militava nel club, con cui ha avuto due esperienze distinte. A seguito delle irregolarità riscontrate, il calciatore ha deciso di rivolgersi agli organi competenti della FIFA, che hanno ora riconosciuto la legittimità delle sue richieste.

La decisione evidenzia la violazione degli obblighi contrattuali da parte dell’Adana Demirspor, chiamato ora a risarcire il giocatore per le somme dovute. Al momento, non sono pervenute comunicazioni ufficiali da parte del club turco in merito alla sentenza.