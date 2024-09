Michael F0lorunsho dovrebbe saltare la sfida di stasera tra Napoli e Palermo, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. L’ex giocatore del Bari avrebbe accusato una banale indisposizione fisica e quindi non dovrebbe essere convocato da mister Antonio Conte. Infatti il centrocampista azzurro non è presente al raduno dei partenopei presso l’Hotel Palazzo Caracciolo. A riportarlo è CalcioNapoli.it.

