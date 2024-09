Onofri: «Il Napoli affronti il Palermo come se fosse il Real per non perdere la concentrazione»

L’ex allenatore ed ex difensore del Genoa, Claudio Onofri, è intervenuto a “Napoli Magazine Live“, su Radio Punto Zero, per parlare della sfida di stasera tra Napoli e Palermo:

«Il derby tra Genoa e Sampdoria è una partita a sè, e ieri è stata una gara imprevedibile. Tra Napoli e Palermo c’è una differenza molto grande dal punto di vista di rosa ed è un match completamente diverso dal derby di Genova, gli azzurri devono assolutamente pensare di giocare contro il Real Madrid per non perdere la concentrazione. La stagione dello Scudetto per il Napoli è stata straordinaria, ora il livello è molto più equilibrato, ma gli azzurri stanno percorrendo un cammino produttivo per ritornare ai fasti di due anni fa, anche se ogni partita diventa difficile. In Serie A ci sono squadre che giocano un bel calcio come Empoli, Como e Bologna, è un campionato affascinante, ma il Napoli sta strutturando una situazione molto concreta e positiva per tornare ad avere dei risultati importanti. Mi aspetto che i partenopei possano lottare per il vertice già quest’anno, perchè la squadra di Conte ha tutte le carte in regola per restare nelle prime posizioni. Buongiorno l’ho conosciuto personalmente a Torino ad una festa e mi ha dato subito l’impressione, oltre il livello tecnico, di essere una persona che può fare il difensore vero, mai supponente, e può essere un pilastro della difesa del Napoli».