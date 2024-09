Napoli-Palermo: la Lega Serie A ricorda il doppio ex Cavani

Stasera alle ore 21, allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Palermo scenderanno in campo per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, che si giocheranno in casa della Lazio. Attraverso i propri profili social, la Lega Serie A ha voluto omaggiare l’incontro tra le due formazioni meridionali pubblicando una foto di Edinson Cavani, attaccante che ha vestito sia la maglia rosanero sia quella azzurra: “Napoli-Palermo sta arrivando e tutta la nostalgia di @cavaniofficial21 colpisce duramente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)