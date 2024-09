Orsi: «Tifosi della Roma infiltrati tra quelli del Palermo per scontrarsi a Napoli? Situazione discordante»

Ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, l’opinionista Sky ed ex portiere di Roma e Lazio, Nando Orsi, ha rilasciato le seguenti parole, riprese da TuttoNapoli.net:

Pare che stasera alcuni facinorosi sostenitori giallorossi si infiltreranno tra quelli del Palermo per cercare scontri a Napoli: perché il CASMS non ha preso provvedimenti?

«Ci sono situazioni così discordanti che è difficile dare risposte. Penso solo che ci debba essere uniformità di trattamento. Il problema del tifo non si riproponeva da tanto, ora sono quattro domeniche che ci siamo ricaduti. Giusto che ci sia il tifo, ma il resto è condannabile. Meret? Non perderà le sue qualità stando fermo. Era da tanto che non si infortunava, vedremo tra quanto ritornerà. Comunque, Caprile, pronti-via, è stato subito all’altezza della situazione e non lo farà rimpiangere. Anche perché, faccio una battuta, ormai è l’unico portiere rimasto a Conte (ride, ndr). Scherzi a parte: il ragazzo consentirà a Conte di avere il giusto tempo per recuperare Meret, che in tanti hanno spesso criticato dimenticando che è stato uno dei protagonisti dello Scudetto»