Tra meno di sei ore il Palermo si giocherà l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia in casa del Napoli. Attraverso il proprio profilo Instagram, il club rosanero ha dato delle informazioni ai propri tifosi per raggiungere lo stadio Diego Armando Maradona. Il punto di ritrovo per i sostenitori palermitani sarà la sottosezione della Polizia Stradale Napoli Nord (lungo l’autostrada A1, poco dopo Afragola).

