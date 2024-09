TMW: “Lecco e Virtus Verona, idea Andrea Accardi per la difesa”

Andrea Accardi potrebbe rimettersi presto in gioco. L’ex difensore del Palermo, attualmente svincolato, sembrava ad un passo dal Pescara, dove Silvio Baldini lo avrebbe riabbracciato volentieri dopo averlo allenato in rosanero. Il giocatore classe ’95, al momento, si allena con un preparatore personale in attesa di ricevere la giusta chiamata. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, Accardi piacerebbe alla Virtus Verona e al Lecco e, nelle prossime ore, potrebbero seguire aggiornamenti più concreti.

