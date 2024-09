Szczesny sotto shock: abbiamo bisogno urgentemente di te | Offerta folle nonostante il ritiro

Il portiere polacco ha ricevuto una clamorosa proposta per tornare a giocare, che ha lasciato senza parole lui e la sua famiglia.

La scorsa estate la Juventus ha messo in atto una grande rivoluzione della rosa. Il club torinese infatti ha cambiato tanto, prendendo molti nuovi giocatori e salutandone altrettanti. Tra questi c’era anche il portiere Szczesny. Dopo l’acquisto di Michele Di Gregorio dal Monza infatti non c’era più posto per il polacco, con il quale dopo alcuni giorni di cosiddette trattative è arrivata la risoluzione consensuale del contratto.

Salutata la Vecchia Signora, per il futuro dell’estremo difensore ex Arsenal e Roma erano state fatte diverse ipotesi, ma a concretizzarsi è stata quella che pareva più improbabile: il giocatore, nonostante abbia solo 34 anni, ha deciso di ritirarsi. Sabato scorso poi, in occasione della sfida di campionato tra Juve e Napoli, il classe 1990 è tornato a Torino, per dire addio ai suoi vecchi tifosi e chiudere in bellezza la storia con i bianconeri.

Un ultimo passo dunque prime di mettere definitivamente la parola fine alla sua carriera da calciatore. Quanto sta accadendo nelle ultime ore però rischia di dover cambiare in maniera incredibile i piani del portiere. Szczesny infatti ha ricevuto una proposta clamorosa nonostante il ritiro, che lo starebbe facendo riflettere con attenzione.

Una big vuole Szczesny

Al 44esimo del primo tempo della partita tra Barcellona e Villareal, Ter Stegen si è fatto male in maniera importante. Uscito dal campo in barella e con le mani sul volto, la diagnosi per il forte estremo difensore tedesco è stata chiara: rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro.

Tradotto in tempi di recupero, dopo l’intervento chirurgico il giocatore dovrà rimanere ai box per circa 8 mesi. In pratica la sua stagione è finita. Di conseguenza in casa blaugrana si sta pensando di prendere un nuovo portiere per questa stagione, e sembrerebbe che ai piani alti del Camp Nou si stia pensando proprio a Szczesny.

Szczesny difficile: il Barça pensa anche ad altri profili

Nonostante la proposta dei catalani sia molto allettante, difficilmente l’ex portiere bianconero deciderà di rimettersi i guantoni e tornare in campo. Per questo il club spagnolo sta valutando anche altri nomi.

Tra questi spicca quello di Keylor Navas, ex Real Madrid. La sorpresa invece riguarda un’altra vecchia conoscenza della Serie A ora senza squadra, ovvero l’ex Empoli Berisha.