Il Real Madrid lo riporta a casa a zero: il terzino sinistro ha detto sì | Tifosi incosolabili

I Blancos agguerriti sul mercato. Possibile arrivo a costo zero nella prossima stagione. I tifosi sono fuori di testa.

Questa finestra di mercato ha visto molte squadre attuare dei trasferimenti assurdi. Il Real Madrid è come sempre tra le top con i suoi acquisti spumeggianti. Uno di questi è stato Endrick, brasiliano classe 2006, giovanissimo. Il ragazzo già ha fatto vedere di che pasta è fatto. Ma a mettere la ciliegina sulla torta è stato il grande attaccante francese. Kylian Mbappe.

Con questi rinforzi in rosa le Merengues sembrano davvero imbattibili. Il club è già al top, ma in Spagna i rivali Catalani danno fastidio. La squadra di Madrid dunque non si accontenta ed è già pronta a muoversi per il futuro.

Gli spagnoli infatti sono in cerca di migliorie. Pare che lo staff sia già a lavoro per il 2025. La ricerca si concentra sugli esterni, più precisamente sui terzini. A rendere più appetibili queste scelte è la possibilità di accaparrarsi a costo zero uno dei top player.

I pensieri portano i Blancos al passato

Esistono tantissimi terzini, purtroppo non hanno tutti lo stesso rendimento. Lo staff di Madrid è sicuramente eccellente, ma non poco tempo fa ha lasciato andar via un calciatore che ora fa faville.

Si tratta di un francese che ora milita in Serie A. Stiamo parlando del milanista Theo Hernandez. Il ragazzo all’epoca non convinse la società spagnola. Decisione sbagliatissima dei Galacticos che ora sono costretti a vedere un loro campione, esplodere con la maglia rossonera. Non neghiamo dunque che ci possa essere un contatto che riporti il francese a giocare in Liga. La realtà però è che il principale obiettivo di mercato sulle fasce è un altro.

Altri top in scadenza. La società li marca stretti.

Purtroppo a Madrid le probabilità di rivedere Theo Hernandez con la camiseta blanca non sono alte. Ragion per cui la società si sta impegnando a scovare altri calciatori. Ci sono dei nomi già in evidenza. Uno di loro proviene dalla Premier League, l’altro invece dalla Baviera.

Uno dei profili per cui il club ha mostrato interesse è quello di Alphonso Davies. Il terzino canadese milita ora nel Bayern Monaco. Il classe 2000 offre prestazione al club tedesco già dal 2019, e potrebbe essere arrivato il momento per lui di cambiare aria. Il Real Madrid rappresenta quindi una valida alternativa. L’ultimo nome invece è quello di Alexander Arnold. Il terzino inglese pare non abbia voglia di continuare con i Reds, di conseguenza potrà decidere di non rinnovare il contratto. In questo caso i Blancos si fionderanno sul ragazzo.