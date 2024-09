‘Guarda chi si rivede’: Zakaria ancora in Italia | 20 milioni e affare fatto

Il centrocampista svizzero torna in Serie A dopo la breve esperienza alla Juve. Una big lo prende per una ventina di milioni di euro.

Dopo l’epopea dei nove scudetti vinti di fila, la Juventus ha avuto qualche piccolo momento di sbandamento non solo sul campo, ma anche a livello societario. Ricorderete tutti benissimo ciò che è accaduto due stagioni fa, con l’intero organigramma societario che si è dimesso dopo le varie questioni legate alle plusvalenze fittizie e agli stipendi non pagati durante il Covid, oltre al fatto che la squadra ricevette una pesante penalizzazione che la estromise dalla Champions League.

Diversi errori però sono stati commessi anche in fase di mercato. Tanti giocatori comprati ad esempio hanno fatto le valigie dopo pochissimo tempo. Sintomo di sbagli sulle valutazioni, oltre che di scarsa organizzazione. Uno degli esempi più lampanti da questo punto di vista riguarda Denis Zakaria.

Il centrocampista svizzero è arrivato a Torino nel gennaio del 2022, dove disputò sei mesi a buon livello. Nella stessa estate però, vista la grande abbondanza in mezzo al campo, il calciatore si è trasferito in prestito al Chelsea. Tornato in bianconero dopo la parentesi Blues poi lo scorso anno l’ex Borussia è stato invece ceduto a titolo definitivo al Monaco per un corrispettivo di 20 milioni di euro.

La Juve si mangia le mani

Nel principato il centrocampista elvetico ha dimostrato di avere doti importanti. Queste in realtà non sono mai state messe in dubbio dalle parti della Continassa, anche se come detto il ragazzo è stato ceduto comunque.

Le ottime prove offerte dal classe 1996 dunque potrebbero generare molti rimpianti alla società juventina. A peggiorare le cose però ci sarebbe un suo possibile trasferimento in Serie A, dove andrebbe a vestire la maglia di una rivale assoluta della Vecchia Signora.

Ecco chi vuole Zakaria

Un calciatore con le caratteristiche sia fisiche che tecniche di Zakaria, il quale è anche un jolly importante visto che può giocare sia in mezzo al campo che in difesa, farebbe comodo a chiunque in Italia e non solo.

Lo sanno bene squadre come il Napoli e il Milan, alla continua ricerca di rinforzi per la mediana. Chissà se una delle due a gennaio o la prossima estate metterà sul piatto un’offerta per riportare il giocatore in Serie A. Servono almeno 20 milioni di euro.